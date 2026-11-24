Sarıyer'de aslan alarmı sona erdi! Valilikten resmi açıklama

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de 2 gündür devam eden firari aslan arama çalışmalarına ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valilik, saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını, güvenlik kamerası görüntülerindeki hayvanın ise aslan olmadığının değerlendirildiğini bildirdi. Peki, ekipleri seferber eden hayvan neydi? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Furkan Ali Özer, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.