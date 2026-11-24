Emekli zammı ve asgari ücret ne olacak?

A Haber ekranlarında 23 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Emekli zammı ve asgari ücret ne olacak?", "Emeklinin beklediği zam ne kadar?", "Maaş artışında öne çıkan kriter ne?", "Yeni zam oranı ne olacak?", "2027 asgari ücreti ne olacak?", "Asgari ücrette zam hesabı değişti mi?", "Zam gelmeden fiyatlar neden artıyor?", "27. saatte kayıp aslan nerede?", "Aslan bulunamazsa ne olacak?", "Aslanı kim besliyordu, nasıl kaçtı?" ve "Kayıp aslandan iz var mı?" sorularına yanıt arandı.