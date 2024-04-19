19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları SON DAKİKA! İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı!

SON DAKİKA! İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı!

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2024 16:03
Fransa'nın başkenti Paris'teki İran Konsolosluğu'nda bir adam el bombası ve patlayıcı yelek kullanarak kendisini havaya uçurma tehdidinde bulundu. Canlı bomba alarmıyla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri zanlıyı yakaladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran Konsolosluğu’nda canlı bomba alarmı!
İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı!
Askeri helikopter düştü!
Askeri helikopter düştü!
NATO’dan Karadeniz’de bir hamle daha!
NATO’dan Karadeniz’de bir hamle daha!
A Haber Tahran sokaklarında…
A Haber Tahran sokaklarında…
Dünya gece yapılan saldırıyı konuşuyor!
Dünya gece yapılan saldırıyı konuşuyor!
ABD’den Filistin’in BM’ye tam üyelik talebine veto!
ABD'den Filistin'in BM'ye tam üyelik talebine veto!
ABD’den Refah katliamına onay!
ABD'den Refah katliamına onay!
Katil Netanyahu ve 2 bakanı tutuklanacak mı?
Katil Netanyahu ve 2 bakanı tutuklanacak mı?
Katil İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı!
Katil İsrail'den Batı Şeria'ya saldırı!
Filistinli çocuklar çadırda hafızlık dersi alıyor
Filistinli çocuklar çadırda hafızlık dersi alıyor
Yılan maçtaki hakemi soktu
Yılan maçtaki hakemi soktu
İranlılar İsrail’e saldırı hakkında ne diyor?
İranlılar İsrail’e saldırı hakkında ne diyor?
Daha Fazla Video Göster