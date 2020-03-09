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09.03.2020

Down sendromlu ikizler dünya gündeminde! Umut oldular |Video

İngiltere’nin Dundee kentinde down sendromlu 6 yaşındaki tek yumurta ikizleri Ollie ve Cameron, dünyaya umut oldu. Dünya gündeminde konuşulan ikizler down sendromunun bir engel olmadığını herkese gösterdi. Sosyal hayata adapte olma başarılarıyla dikkat çeken ikizler, ilham kaynağı oldu ve Down Sendrom Birliği tarafından yayınlanan ‘Çalışmaya Uygun’ konulu filmde rol aldı. Detaylar A Haber ekranlarında...

Elaine Scougal tek yumurta ikizı olan çocukları Ollie ve Cameron'un down sendromu ile doğduklarında, üzüntü ve acıma reaksiyonları ile karşılaştığını, çünkü çevresindekilerin tek yumurta ikizlerinin sosyal yaşamda ve iş dünyasında zorlanacaklarını zannettiklerini ifade etti. İkizlerin gösterdiği uyum sonrasında Ollie ve Cameron'a sosyal medya hesabı açan Elaine, ikizlerinin yaşamlarından küçük kesitler yayınlamaya başladı. İkizlerin her çocuk gibi normal bir yaşam sürdüğünü göstermek isteyen Elaine, çocuklarının sosyal medya hesabının kısa sürede 200 bin takipçi kazandığını ifade etti. Down sendromunun, çocukların veya yetişkinlerin hayatında kısıtlayıcı bir engel olmadığını gösteren Ollie ve Cameron'un sayfasını takip edenler gözlerinin açıldığını ve neler başarabilecekleri konusunda motive olduklarını belirten mesajlar gönderiyor.



Tek yumurta ikizleri, Down Sendromu Birliği'nin tanıtım videosunda da oynayarak çalışmaya uygun olduklarını ve ileride yaşamlarını kazanabilecek bireyler olabileceklerini anlattı.

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