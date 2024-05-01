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Son dakika: Güney Kore'de 1 Mayıs kutlamaları başladı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 01.05.2024 08:51
Güncelleme:01.05.2024 09:01
Son dakika dünya haberleri... Dünyanın farklı coğrafyalarında 1 Mayıs kutlamaları başladı. O noktalardan biri de Güney Kore. O nokta yaşananlar A Haber ekranlarına yansıdı.
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