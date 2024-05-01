Son dakika: Güney Kore'de 1 Mayıs kutlamaları başladı

Son dakika dünya haberleri... Dünyanın farklı coğrafyalarında 1 Mayıs kutlamaları başladı. O noktalardan biri de Güney Kore. O nokta yaşananlar A Haber ekranlarına yansıdı.

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