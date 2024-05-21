21 Mayıs 2024, Salı
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UCM'den Netanyahu için tutuklama talebi! "İnsanlığa karşı suçlarda sorumluluk taşıyor"
Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama talebi yaptı. İsrailli yetkililerin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle cezai sorumluluk taşıdığını söyledi. İsrail'den tepki gecikmedi. İşte detaylar…