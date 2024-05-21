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Gazze kasabı tutuklanacak mı? "Tutuklama talebi İsrail için yasal bir deprem"

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 18:36
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama talep etmesinin yankıları sürüyor. Peki bundan sonra Netanyahu'yu neler bekliyor? İşte detaylar…
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