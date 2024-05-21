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İran'da yas günü! Reisi Tebriz'deki törenin ardından Kum kentinde toprağa verilecek...

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 10:04
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için binlerce İranlı Tebriz'de bulunan Şehitler Meydanı'nda toplandı. Reisi ve beraberindeki heyetin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından ikindi vaktinde Kum kentinde toprağa verilecek. İşte detaylar...
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