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Helikopter kazasında ölen Reisi için Tahran'da matem töreni! Cami kubbesine siyah matem bayrağı çekildi

ahaber.com.tr
AA
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Giriş: 20.05.2024 21:34
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Resi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümü sonrası Şah Çırak Camii'nin kubbesine siyah matem bayrağı çekildi.
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