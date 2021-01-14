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Siyahi genç İbrahima Barie karakolda öldü! Belçika'da sokaklar savaş alanına döndü

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Giriş: 14.01.2021 04:25
Güncelleme:14.01.2021 04:27
Son dakika haberi... Avrupa'nın göbeği Belçika'da sokaklar karıştı. Brüksel’de polis tarafından gözaltına alınan İbrahima Barie isimli gencin karakolda hayatını kaybetmesi sonrası şehir savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda Kral Philippe de göstericilerin hedefi haline geldi.

Son dakika haberi... Avrupa'nın göbeği Belçika karıştı. Brüksel'de polis tarafından gözaltına alınan İbrahima Barie isimli gencin karakolda hayatını kaybetmesi sonrası şehir savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda Kral Philippe'de göstericilerin hedefi haline geldi.

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