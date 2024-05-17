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Gönül Dağı'nda zelzele etkisi yarattı: Selma, Elif öldü ölecek derken...

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan 139. bölüm fragmanı, izleyicilerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Fragmanda yer alan mutlu anlar, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Gedelli'de aylardır yüzlerin gülmeyi unuttuğu bir dönem yaşanıyordu, ancak peş peşe gelen güzel haberler, tüm kötü anıları unutturdu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 08:11
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Gönül Dağı’nda zelzele etkisi yarattı: Selma, Elif öldü ölecek derken...

Gönül Dağı dizisinin uzun süredir merakla beklenen 139. bölüm fragmanı nihayet izleyicilerle buluştu. Dizide Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı biliniyor ve her hafta yeni heyecanlarla ekranlara geliyorlar. Yayınlanan fragman, Gedelli'nin sevilen karakterlerinin yüzlerindeki tebessümlerle dolup taşarken izleyicilerde rahat bir nefes aldı. Selma ve Elif'e bir şey oldu olacak derken yaşanan duygu durumları sonrası izleyicide deprem etkisi yaparken hala tetikte olmalarına neden oluyor.

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Gönül Dağı’nda zelzele etkisi yarattı: Selma, Elif öldü ölecek derken...

Depremle ilgili yaptığı önemli çalışmalarıyla tanınan Gedelli'nin sevilen karakterlerinden Taner, TRT tarafından davet ediliyor.

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Gönül Dağı’nda zelzele etkisi yarattı: Selma, Elif öldü ölecek derken...

Yüzler Nihayet Güldü!

Bu davet, kasabada uzun süredir beklenen mutluluğun geri dönüşünü müjdeliyor. Uzun süredir yüzleri gülmeyen Gedelli sakinleri, peş peşe gelen güzel haberlerle tekrar umut dolu günler yaşamaya başlıyorlar.

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Gönül Dağı’nda zelzele etkisi yarattı: Selma, Elif öldü ölecek derken...

Son Bölümde Neler Oldu?

Geçtiğimiz bölümde ise evine dönüş yapan Selma, karmaşık duygularla boğuşuyor. Her şeyin ve herkesin yabancı olduğu bir ortamda, Selma ve Taner bu zorlu süreci nasıl atlattılar?

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Gönül Dağı’nda zelzele etkisi yarattı: Selma, Elif öldü ölecek derken...

Fazıl'ın Hatırladıkları

Diğer yandan, Fazıl, Fidan'ın yardımıyla Selma'nın geçmişte yazdığı günlüğü hatırlıyor. Bu günlüğü ararken yaşananlar ise heyecanlı anların kapılarını aralıyor.