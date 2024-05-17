Gönül Dağı’nda zelzele etkisi yarattı: Selma, Elif öldü ölecek derken...

Gönül Dağı dizisinin uzun süredir merakla beklenen 139. bölüm fragmanı nihayet izleyicilerle buluştu. Dizide Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı biliniyor ve her hafta yeni heyecanlarla ekranlara geliyorlar. Yayınlanan fragman, Gedelli'nin sevilen karakterlerinin yüzlerindeki tebessümlerle dolup taşarken izleyicilerde rahat bir nefes aldı. Selma ve Elif'e bir şey oldu olacak derken yaşanan duygu durumları sonrası izleyicide deprem etkisi yaparken hala tetikte olmalarına neden oluyor.