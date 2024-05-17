17 Mayıs 2024, Cuma
Gönül Dağı'nda zelzele etkisi yarattı: Selma, Elif öldü ölecek derken...
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan 139. bölüm fragmanı, izleyicilerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Fragmanda yer alan mutlu anlar, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Gedelli'de aylardır yüzlerin gülmeyi unuttuğu bir dönem yaşanıyordu, ancak peş peşe gelen güzel haberler, tüm kötü anıları unutturdu.
Giriş Tarihi: 17.05.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 08:11
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