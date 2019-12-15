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15.12.2019

Merkel açıkladı "Almanya nitelikli işçi sıkıntısı çekiyor" |Video

Almanya'da gündem nitelikli işçi açığı... Başbakan Angela Merkel, ülkede nitelikli işçi sıkıntısı çektiklerini belirtti, birçok işletmenin kalifiye işçi bulamaması halinde Almanya dışına taşınmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Almanya, nitelikli işçi sorunu ile karşı karşıya... Açıklamayı, Başbakan Merkel yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki nitelikli işçi sıkıntısına dikkat çekti.
"Birçok işletmenin nitelikli işçi aradığını biliyoruz" dedi.

Gerekli önlemleri almak zorunda olduklarını belirten Merkel, aksi takdirde şirketlerin taşınmak zorunda kalacağını söyledi.

Alman hükümeti ile işverenler ve sendika temsilcileri, 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek olan Nitelikli İşçi Göç Yasası'nı ele alacak.

Söz konusu yasa, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işçilerin Almanya'ya gidip kalmasının önünü açmayı hedefliyor.

Merkel, Avrupa Birliği içinden nitelikli işçilerin de Almanya'ya getirilmesinin gerektiğini belirtti.

Almanya'da halihazırda birliğe üye diğer ülkelerden yaklaşık 2,5 milyon insan çalışıyor.

Merkel ayrıca, "Bundan 15 yıl önce sorunumuz 5 milyon işsiz insandı. Şimdiyse sorun, 'nereden nitelikli işçi bulabilirim?' oldu" diye konuştu.

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