Londra’da kılıçlı saldırı: 5 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da elinde kılıç olan bir kişi yoldan geçenlere saldırdı. Saldırıda, polislerin de arasında olduğu 5 kişi yaralandı. İşte o görüntüler...

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