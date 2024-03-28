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Kuzey Kore’den kot pantolona sansür! Batı emperyalizmini simgelediği savunuluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 11:07
Güncelleme:28.03.2024 11:08
Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'de, devlet televizyonunda yayınlanan İngiliz BBC yapımı program, ilginç bir sansürle karşı karşıya kaldı. Kot pantolon giymenin yasak olduğu ülkede, progrram sunucusunun gidiği kot pantolon sansürlendi.
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Kuzey Kore’den kot pantolona sansür
Kuzey Kore’den kot pantolona sansür
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