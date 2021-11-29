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Kur operasyonuna yabancı medya desteği! Bu kez İngiliz ekonomi gazetesi devrede

A Haber
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Giriş: 29.11.2021 16:39
Türkiye yönelik kur operasyonu İngiliz medyasının da ilk gündem maddelerinden biri oldu. Financial Times gazetesi döviz kurlarındaki operasyon üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Londra'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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Kur operasyonuna yabancı medya desteği!
Kur operasyonuna yabancı medya desteği!
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