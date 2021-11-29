29 Kasım 2021, Pazartesi
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Kur operasyonuna yabancı medya desteği! Bu kez İngiliz ekonomi gazetesi devrede
Türkiye yönelik kur operasyonu İngiliz medyasının da ilk gündem maddelerinden biri oldu. Financial Times gazetesi döviz kurlarındaki operasyon üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Londra'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.