07 Mayıs 2024, Salı
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Katil İsrail’in katliamcı askerleri Refah Sınır Kapısını ele geçirdi
Sıcak bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze şeridinin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı İsrail ordusu tarafından hedef alındı. İsrail'den refah sınır kapısına baskın düzenleyerek Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal etti.