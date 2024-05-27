27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

PKK'nın Suriye'de bölücülük planı! İsrail dünyadan gelen uyarı ve dur çağrılarını neden dinlemiyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2024 18:21
İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 40 Filistinli hayatını kaybetti. Dünya'dan İsrail'e karşı dur çarğırları yankılanırken İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Peki İsrail'i kim durduracak? ABD ve PKK'nın Suriye'deki planı ne? Detayları Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail dünyadan gelen dur çağrılarını dinlemiyor!
İsrail dünyadan gelen dur çağrılarını dinlemiyor!
ABD’den tek kelime: Haberdarız!
ABD’den tek kelime: Haberdarız!
İran’da yeni yönetim nasıl şekillenecek?
İran'da yeni yönetim nasıl şekillenecek?
İran’da gündem yeni cumhurbaşkanı!
İran'da gündem yeni cumhurbaşkanı!
Refah’taki katliama Avrupa’dan tepki
Refah'taki katliama Avrupa'dan tepki
2 bin kişi toprak altında kaldı
2 bin kişi toprak altında kaldı
Soykırım davası AB’ye sıçradı!
Soykırım davası AB’ye sıçradı!
14 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdüler!
14 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdüler!
Filistin’i 3 ülke yarın resmen tanıyacak!
Filistin’i 3 ülke yarın resmen tanıyacak!
Refah’ta katliamın ilk anları!
Refah’ta katliamın ilk anları!
İsrail Refah’ta kampı vurdu!
İsrail Refah'ta kampı vurdu!
Hindistan’da eğlence merkezinde yangın!
Hindistan’da eğlence merkezinde yangın!
Daha Fazla Video Göster