PKK'nın Suriye'de bölücülük planı! İsrail dünyadan gelen uyarı ve dur çağrılarını neden dinlemiyor?

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 40 Filistinli hayatını kaybetti. Dünya'dan İsrail'e karşı dur çarğırları yankılanırken İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Peki İsrail'i kim durduracak? ABD ve PKK'nın Suriye'deki planı ne? Detayları Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar...

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