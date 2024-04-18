Katil İsrail'den Batı Şeria'ya saldırı: Nur Şems Mülteci Kampı'na operasyon başlattılar

Son dakika... Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana kana doymuyor, Gazze halkına adeta ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son olarak İşgalci İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Filistinlilerle çatıştı.

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