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Katil İsrail'den Batı Şeria'ya saldırı: Nur Şems Mülteci Kampı'na operasyon başlattılar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 18.04.2024 23:34
Son dakika... Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana kana doymuyor, Gazze halkına adeta ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son olarak İşgalci İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Filistinlilerle çatıştı.
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