Kaliforniya Üniversitesi'nde Gazze protestolarına polis müdahalesi!

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrencilerin Gazze için ayaklandığı Kaliforniya Üniversitesi'nde sert polis müdahalesi var. Olayları canlı olarak A Haber ekranlara taşıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN