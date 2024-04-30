“Atbaşı Bulutsusu”nun en net görüntüleri

James Webb Uzay Teleskobu, Uzay'daki en ikonik gök cisimlerinden birini görüntüledi. "Atbaşı Bulutsusu" olarak bilinen gaz bulutunun şimdiye kadarki en net görüntüsü çekildi. NASA'ya göre, başını geriye atan bir kısrağı andıran "Atbaşı Bulutsusu", Dünya'dan 1.300 ışık yılı uzaklıkta bulunan gaz dalgaları olarak görünüyor. İşte dünyadan haberler…

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