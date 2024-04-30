30 Nisan 2024, Salı
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ABD'de Gazze isyanı büyüyor
ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, katil İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı. Son durumu AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, A Haber canlı yayınında anlattı.