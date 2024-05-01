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ABD’de Filistin destekçilerine saldırı! Polis öğrencilerin çadırlarını söktü

Pınar Özenç
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 11:51
ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali ile A Haber Dış Habeler Şefi Muammer Serhen anlattı.
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