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İtalya Milano'da binlerce kişi yemek kuyruğunda! Saatlerce beklediler

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Giriş: 30.12.2022 12:51
İtalya'nın en büyük ikinci şehri Milano'da yılbaşı dolayısıyla yoksullara yemek dağıtılması için organizasyon düzenlendi. Dağıtıma katılım beklenenden fazla oldu binlerce kişi yemek için sıraya girdi.
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