İtalya Milano'da binlerce kişi yemek kuyruğunda! Saatlerce beklediler

İtalya'nın en büyük ikinci şehri Milano'da yılbaşı dolayısıyla yoksullara yemek dağıtılması için organizasyon düzenlendi. Dağıtıma katılım beklenenden fazla oldu binlerce kişi yemek için sıraya girdi.

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