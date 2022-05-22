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İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil Amineh Kakabahev nefret kustu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2022 15:46
Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Andersson, Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt verdi. Andersson'un açıklamaları sonrası terör örgütü PKK üyesi vekil Amineh Kakabahev'den sert tepkiler geldi. Talepleri kabul edilmezse Andersson'a verdiği desteği çekeceğini açıklayan Kakabahev, bu ifadelerinin ardından sosyal medya hesabından nefret kusan bir paylaşım yaptı.
PKK’lı vekil Amineh Kakabahev nefret kustu!
PKK'lı vekil Amineh Kakabahev nefret kustu!
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