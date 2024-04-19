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İsrail İran’ı vurdu mu? Washington "misilleme" dedi, Tel Aviv yorum yapmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 17:56
İran'ın İsfahan kentinde, sabah saatlerinde art arda patlama sesleri duyuldu. ABD’li yetkililer ise bunun İsrail’in misillemesi olduğunu duyurdu. Ancak İsrail’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Peki Amerika’dan gelen son açıklamalar neler? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu Washington’dan detayları aktardı. İşte detaylar…
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