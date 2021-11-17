17 Kasım 2021, Çarşamba
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İran’da doğal gaz boru hattında devasa patlama! Civar köylerde sarsıntıya neden oldu
İran'ın güneyindeki Huzistan'da doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle civar köylerde deprem oldu. Patlamanın aşınma ve yıpranma nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi. Doğal gaz hattındaki patlamanın şiddeti o kadar yüksekti ki civar köylerde deprem meydana geldi. Olayda maddi hasar ve can kayıplarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.