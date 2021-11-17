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İran’da doğal gaz boru hattında devasa patlama! Civar köylerde sarsıntıya neden oldu

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Giriş: 17.11.2021 12:33
Güncelleme:17.11.2021 12:33
İran'ın güneyindeki Huzistan'da doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle civar köylerde deprem oldu. Patlamanın aşınma ve yıpranma nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi. Doğal gaz hattındaki patlamanın şiddeti o kadar yüksekti ki civar köylerde deprem meydana geldi. Olayda maddi hasar ve can kayıplarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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