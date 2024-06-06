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Vekilin oğlu hareketleriyle dünyada manşete oldu! ABD kongresine mimikleriyle damga vurdu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.06.2024 09:56
ABD Temsilciler Meclisi'nde önceki gün düzenlenen oturuma, Cumhuriyetçi Parti Milletvekili John Rose'un oğlu Guy damga vurdu. Guy babası konuşurken arkada yaptığı hareketlerle yüzleri güldürdü.
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