01 Haziran 2022, Çarşamba
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İngiltere'de uyuşturucu operasyonu! A Haber olay yerinde
İngiltere'nin Croydon bölgesinde polis ekipleri bir apartmana uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven olay yerinden detayları aktardı.
İngiltere'de bir apartmana uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonun yapıldığı cadde trafiğe kapatıldı.
Olay yerinde çevik kuvvet ekipleri, narkotik ekipleri ve arama köpekleri de var.
İhbar üzerine sabah saatlerinde bir apartmana polis kapıyı kırarak içeri girdi ama içeridekiler direniyor. Polis şüphelileri çıkarmaya çalışıyor.