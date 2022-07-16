16 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere'de kımızı alarm verildi: Ülke kavruluyor! Binlerce kişi ölebilir...

İngiltere'de kımızı alarm verildi: Ülke kavruluyor! Binlerce kişi ölebilir...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2022 15:21
İngiltere'de hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Ülkede tehlikeli hava şartları nedeniyle 'kırmızı alarm' verilirken uzmanlar gerekli önlemler alınmadığı takdirde binlerce kişinin ölebileceği uyarısında bulunuyor. Detayları Londra’dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ülke kavruluyor! Binlerce kişi ölebilir...
Ülke kavruluyor! Binlerce kişi ölebilir...
ABD’de 21 araçlık korkunç kaza!
ABD'de 21 araçlık korkunç kaza!
İsviçre’de NATO üyeliğine destek artıyor
İsviçre’de NATO üyeliğine destek artıyor
Rusya, ukrayna’ya barış için 3 şart sundu
Rusya, ukrayna'ya barış için 3 şart sundu
Avrupa’ya kritik uyarı!
Avrupa'ya kritik uyarı!
’Potansiyel koca’dan kan donduran vahşet!
'Potansiyel koca'dan kan donduran vahşet!
İtalya Başbakanı’ndan istifa kararı
İtalya Başbakanı'ndan "istifa" kararı
İşte Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı
İşte Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı
Avrupa’da havayolu krizi derinleşiyor
Avrupa'da havayolu krizi derinleşiyor
Rusya, Ukrayna’nın Vinnytsia kentini vurdu
Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentini vurdu
Çin’de aşırı sıcaklar 2 can aldı!
Çin’de aşırı sıcaklar 2 can aldı!
Başbakanlık yarışı! İşte o isim
Başbakanlık yarışı! İşte o isim
Daha Fazla Video Göster