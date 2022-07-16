16 Temmuz 2022, Cumartesi
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İngiltere'de kımızı alarm verildi: Ülke kavruluyor! Binlerce kişi ölebilir...
İngiltere'de hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Ülkede tehlikeli hava şartları nedeniyle 'kırmızı alarm' verilirken uzmanlar gerekli önlemler alınmadığı takdirde binlerce kişinin ölebileceği uyarısında bulunuyor. Detayları Londra’dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.