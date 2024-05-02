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Bodrum'da yeni sezonda fiyatlar görenleri şoka sokuyor! Tatil simsarları iş başında

Türkiye'nin en ünlü tatil bölgelerinden Bodrum'da yeni sezon 1 Mayıs itibarıyla açıldı. Ancak bölgede fiyat listelerini görenler adeta neye uğradığını şaşırdı. Plaja giriş ücretlerinden yemek fiyatlarına, günlük tekne kiralamadan konaklamaya varana kadar her şey el yakıyor. İşte Bodrum'da "Vicdan tatile çıktı" dedirten o fiyatlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:21
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Bodrum’da yeni sezonda fiyatlar görenleri şoka sokuyor! Tatil simsarları iş başında

Ege sahilleri Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Nisan'da da yeni sezon öncesi prova yaptı. 1 Mayıs itibarıyla da yeni ücret tarifeleri açıklandı. Otellere alternatif sunan haftalık yazlık kiralama ücretleri 450 bin liradan başlayıp 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor. Lüks beachlerde ise günlük şezlong fiyatları 6 bin liraya ulaşıyor.

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Bodrum’da yeni sezonda fiyatlar görenleri şoka sokuyor! Tatil simsarları iş başında

YALIKAVAK
GEÇEN SEZON (HAFTALIK YAZLIK KİRASI) 250 BİN TL
YENİ SEZON (HAFTALIK YAZLIK KİRASI) 450 BİN TL

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Bodrum’da yeni sezonda fiyatlar görenleri şoka sokuyor! Tatil simsarları iş başında

TÜRKBÜKÜ
GEÇEN SEZON LAHMACUN 500 TL
YENİ SEZON LAHMACUN 950 TL

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Bodrum’da yeni sezonda fiyatlar görenleri şoka sokuyor! Tatil simsarları iş başında

CESARET İSTİYOR
Her yıl merakla beklenen lahmacun fiyatı da belirlendi. Lüks beachlerde bir adet lahmacun yemenin bedeli 950 lira. Sabah'ın haberine göre tekneye atlayıp koy koy gezmek isteyenleri de ağır bir fatura bekliyor. Çünkü günlük tekne kiralama ücretleri bin Euro'dan başlayıp 10 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Yani Bodrum'da tatil yapmak biraz cesaret işi...

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Bodrum’da yeni sezonda fiyatlar görenleri şoka sokuyor! Tatil simsarları iş başında

TÜRKBÜKÜ-YALIKAVAK
GEÇEN SEZON (ŞEZLONG FİYATI) 3.5 BİN TL
YENİ SEZON (ŞEZLONG FİYATI) 6 BİN TL