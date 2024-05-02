02 Mayıs 2024, Perşembe
Bodrum'da yeni sezonda fiyatlar görenleri şoka sokuyor! Tatil simsarları iş başında
Türkiye'nin en ünlü tatil bölgelerinden Bodrum'da yeni sezon 1 Mayıs itibarıyla açıldı. Ancak bölgede fiyat listelerini görenler adeta neye uğradığını şaşırdı. Plaja giriş ücretlerinden yemek fiyatlarına, günlük tekne kiralamadan konaklamaya varana kadar her şey el yakıyor. İşte Bodrum'da "Vicdan tatile çıktı" dedirten o fiyatlar...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:21
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10