İskoçya’da Filistin’e tam destek! Binler sokaklara döküldü: Barış sağlanana kadar meydanlardayız

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta Filistin’e destek için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail’e tepki gösterirken, Gazze Şeridi’nde “Barış sağlanan kadar meydanlardayız” sloganları attı.

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