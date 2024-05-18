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İskoçya’da Filistin’e tam destek! Binler sokaklara döküldü: Barış sağlanana kadar meydanlardayız

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 19:24
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta Filistin’e destek için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail’e tepki gösterirken, Gazze Şeridi’nde “Barış sağlanan kadar meydanlardayız” sloganları attı.
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İskoçya’da Filistin’e tam destek!
İskoçya’da Filistin’e tam destek!
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