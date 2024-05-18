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Hollanda'da Osmanlı izleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 16:25
Osmanlı, yüzyıllarca sadece askeri-siyasi sahada üstünlüğünü kabul ettirmekle kalmadı, kültür-medeniyet sahasında da varlığını çok sayıda coğrafyada benimsetti. Özellikle 16 ve 17. yüzyılda osmanlı dönemine ait kıyafetler, gelenekler, yemekler Avrupalıları hayran bıraktı. Bu ülkelerden biri de Hollanda. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'daki Türk ve Osmanlı izlerini bir bir takip etti.
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