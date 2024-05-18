Hollanda’da Osmanlı izleri

Osmanlı, yüzyıllarca sadece askeri-siyasi sahada üstünlüğünü kabul ettirmekle kalmadı, kültür-medeniyet sahasında da varlığını çok sayıda coğrafyada benimsetti. Özellikle 16 ve 17. yüzyılda osmanlı dönemine ait kıyafetler, gelenekler, yemekler Avrupalıları hayran bıraktı. Bu ülkelerden biri de Hollanda. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'daki Türk ve Osmanlı izlerini bir bir takip etti.