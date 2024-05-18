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Pelosi’nin eşinde saldıran şahsa 30 yıl hapis cezası

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 18.05.2024 16:37
Güncelleme:18.05.2024 16:38
Amerika Birleşik Devletleri eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi geçtiğimiz yıl evinde çekiçli saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınan saldırganın cezası belli oldu. 44 yaşındaki saldırgan 30 yıl hapis yatacak.
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Pelosi’nin eşinde saldıran şahsa 30 yıl hapis cezası
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