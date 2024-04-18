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Filistinli çocuklar çadırda hafızlık dersi alıyor

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.04.2024 16:24
Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinli çocuklar, çadırlarda gönüllü hocalardan hafızlık dersi alıyor.
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Filistinli çocuklar çadırda hafızlık dersi alıyor
Filistinli çocuklar çadırda hafızlık dersi alıyor
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