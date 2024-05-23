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Çağla Şıkel'in lüks villası ağızları açık bıraktı! 9 odalı evi adeta saray yavrusu gibi...

Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'in iki oğluyla yaşadığı ev görenler hayran bıraktı. Ünlü model ve sunucusu, 4.5 milyon takipçili sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmaya ihmal etmiyor. Özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği keyifli anları sık sık paylaşan Şıkel'in 9 odalı lüks villası da dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel'in saray yavrusundan hallice evi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:11
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Çağla Şıkel’in lüks villası ağızları açık bıraktı! 9 odalı evi adeta saray yavrusu gibi...

Emre Altuğ ile 2015 yılında yollarını ayıran Çağla Şıkel'in bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu.

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Çağla Şıkel’in lüks villası ağızları açık bıraktı! 9 odalı evi adeta saray yavrusu gibi...

Çağla Şıkel, hala oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor.

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Çağla Şıkel’in lüks villası ağızları açık bıraktı! 9 odalı evi adeta saray yavrusu gibi...

Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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Çağla Şıkel’in lüks villası ağızları açık bıraktı! 9 odalı evi adeta saray yavrusu gibi...

İşte Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ve Uzay ile yaşadığı süper lüks evi...

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Çağla Şıkel’in lüks villası ağızları açık bıraktı! 9 odalı evi adeta saray yavrusu gibi...