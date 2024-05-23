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A Haber Reisi'nin defnedileceği Meşhed'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 08:54
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi Meşhed'de toprağa verilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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