23 Mayıs 2024, Perşembe
İnsansız helikopter ALPİN | Deniz görevleri için emir bekliyor
Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN, deniz platformlarına iniş-kalkış yapabilme yeteneği kazanacak. ALPİN'i geliştiren Titra Teknoloji ve Airbus arasında ana yurt güvenliği fuarı SEDEC kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Titra Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Abdulkadir Şener, yaptığı açıklamada, Airbus ile proje için yaklaşık 4-5 aydır çalıştıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:48
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