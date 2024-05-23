İnsansız helikopter ALPİN | Deniz görevleri için emir bekliyor

Platformda temelde çok büyük değişiklikler yok. Otopilotunu Titra'nın kendisinin geliştirdiği bir platform. Birtakım donanım ve yazılım entegrasyonunu içeren bir süreç. Beraber bir geliştirme yapılacak. Airbus'ın bununla ilgili bir tecrübesi var. Bu tecrübeden istifade etmek istiyoruz. Onların da bu sınıfta bir platformla şimdiye kadar bu konuda bir çözümü yoktu. Onlar da kendilerine bu kabiliyeti kazandırmış olacaklar. İki taraf da bu konuda çok heyecanlı."