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İnsansız helikopter ALPİN | Deniz görevleri için emir bekliyor

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN, deniz platformlarına iniş-kalkış yapabilme yeteneği kazanacak. ALPİN'i geliştiren Titra Teknoloji ve Airbus arasında ana yurt güvenliği fuarı SEDEC kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Titra Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Abdulkadir Şener, yaptığı açıklamada, Airbus ile proje için yaklaşık 4-5 aydır çalıştıklarını söyledi.

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:48
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İnsansız helikopter ALPİN | Deniz görevleri için emir bekliyor

SEDEC'te beraber bir platform geliştirme anlamında imza attıklarını bildiren Şener, ALPİN'in Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olmakla beraber dünyada da sınıfında sayılı helikopterler arasında yer aldığını bildirdi.

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İnsansız helikopter ALPİN | Deniz görevleri için emir bekliyor

ALPİN'in muharebe sahasında kendini kanıtlamış bir ürün olarak ilk defa Türkiye'de Kuzey Irak bölgesinde kullanıldığını ifade eden Şener, bunun yanında platformun deniz kuvvetleri tarafından kullanılmasına yönelik dünyadan ve Türkiye'den talepler aldıklarını belirtti. Şener, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

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İnsansız helikopter ALPİN | Deniz görevleri için emir bekliyor

"Helikopterin gemiye inmesi biraz kompleks bir proje. Airbus ile projemizin fokusunda bu var. ALPİN'i gemiye inebilen bir platform haline dönüştürmek için iş birliği protokolü yaptık. Bunun sonrasında da Airbus ile farklı iş birliği projeleri yapmayı ümit ediyoruz.

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İnsansız helikopter ALPİN | Deniz görevleri için emir bekliyor

Deniz taşıtlarına hareket halindeyken helikopterin kalkması ve inmesi çözülmesi zor problemlerden bir tanesi. Bunu yapabilen de çok az sayıda çözüm var. ALPİN de bunlardan bir tanesi olacak önümüzdeki 6 ay içinde. Bundan sonra ALPİN'i sadece Kara Kuvvetleri'nin, Özel Kuvvetler'in değil, Deniz Kuvvetleri'nin de kullanımına sunmuş olacağız.

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İnsansız helikopter ALPİN | Deniz görevleri için emir bekliyor

Platformda temelde çok büyük değişiklikler yok. Otopilotunu Titra'nın kendisinin geliştirdiği bir platform. Birtakım donanım ve yazılım entegrasyonunu içeren bir süreç. Beraber bir geliştirme yapılacak. Airbus'ın bununla ilgili bir tecrübesi var. Bu tecrübeden istifade etmek istiyoruz. Onların da bu sınıfta bir platformla şimdiye kadar bu konuda bir çözümü yoktu. Onlar da kendilerine bu kabiliyeti kazandırmış olacaklar. İki taraf da bu konuda çok heyecanlı."