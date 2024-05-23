İngiltere'de erken seçim kararı! İngiltere Başbakanı Rishi Sunak seçim tarihini duyurdu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Sunak ayrıca son 5 yılda ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemlerden geçtiğini söyledi.

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