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İngiltere'de erken seçim kararı! İngiltere Başbakanı Rishi Sunak seçim tarihini duyurdu

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 23.05.2024 09:17
Güncelleme:23.05.2024 09:17
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Sunak ayrıca son 5 yılda ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemlerden geçtiğini söyledi.
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