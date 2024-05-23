23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin aylar sonra paylaştı! İlayda Alişan'ın müstakbel kayınvalidesi...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, eski futbolcu Sinan Engin ile olan evliliğinden Oğulcan Engin adından oğlu olan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisi Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Ünlü sanatçının sürpriz nikahı sonrası oğluyla arasının açıldığı iddia edilmişti. Seda Sayan, oğluyla buzları eritti. İşte Seda Sayan ve Oğulcan Engin'den dikkat çeken paylaşım...

Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:36
  • 1
  • 9
Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin aylar sonra paylaştı! İlayda Alişan’ın müstakbel kayınvalidesi...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan aylar sonra oğlu Oğulcan Engin'le bir araya geldi.

  • 2
  • 9
Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin aylar sonra paylaştı! İlayda Alişan’ın müstakbel kayınvalidesi...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın, Çağlar Ökten ile sürpriz bir nikah yapmasıyla birlikte, oğlu Oğulcan Engin'le arasının açıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

  • 3
  • 9
Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin aylar sonra paylaştı! İlayda Alişan’ın müstakbel kayınvalidesi...

Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in doğum gününde buzları eriterek aralarını düzeltti.

  • 4
  • 9
Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin aylar sonra paylaştı! İlayda Alişan’ın müstakbel kayınvalidesi...

Uzun bir süre birlikte poz vermeyen anne- oğul, aylar sonra bir araya gelip sosyal medyada paylaşım yaptı.

  • 5
  • 9
Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin aylar sonra paylaştı! İlayda Alişan’ın müstakbel kayınvalidesi...

"KRALİÇEM"

Seda Sayan'ın oğlu Engin, annesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Kraliçem" notunu ekledi.