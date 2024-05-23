Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin aylar sonra paylaştı! İlayda Alişan'ın müstakbel kayınvalidesi...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, eski futbolcu Sinan Engin ile olan evliliğinden Oğulcan Engin adından oğlu olan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisi Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Ünlü sanatçının sürpriz nikahı sonrası oğluyla arasının açıldığı iddia edilmişti. Seda Sayan, oğluyla buzları eritti. İşte Seda Sayan ve Oğulcan Engin'den dikkat çeken paylaşım...