Suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı Fico sağlığına kavuştu: Görevime geri döneceğim

Üç hafta önce Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico sağlığına kavuştu. Başbakan Fico kameraların karşısına geçti. Haziran ya da temmuz ayı içinde görevine geri döneceğini söyledi. Saldırganı ise affedeceğini vurguladı.

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