20 Ekim 2024, Pazar
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Gazze'de bir katliam daha! 73 kişi öldü
İsrail Orta Doğu'da saldırılarına devam ederken, Gazze'nin Beyt Lahya şehrine bir saldırı düzenledi. Saldırıda 73 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.