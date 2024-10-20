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Gazze'de bir katliam daha! 73 kişi öldü

Gazze'de bir katliam daha! 73 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 00:21
İsrail Orta Doğu'da saldırılarına devam ederken, Gazze'nin Beyt Lahya şehrine bir saldırı düzenledi. Saldırıda 73 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
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