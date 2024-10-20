20 Ekim 2024, Pazar
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Almanya’da köpek sahipleri her yıl vergi veriyor
Almanya’da köpek sahiplerinden, evcil hayvanın yerel yönetimlerce kaydedilmesiyle birlikte köpek vergisi (Hundesteuer) alınırken, her yıl ödenmesi gereken vergi miktarı, eyaletlere ve belediyelere göre farklılık gösteriyor.