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Almanya’da köpek sahipleri her yıl vergi veriyor

Almanya’da köpek sahipleri her yıl vergi veriyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 11:51
Güncelleme:20.10.2024 11:51
Almanya’da köpek sahiplerinden, evcil hayvanın yerel yönetimlerce kaydedilmesiyle birlikte köpek vergisi (Hundesteuer) alınırken, her yıl ödenmesi gereken vergi miktarı, eyaletlere ve belediyelere göre farklılık gösteriyor.
Almanya’da köpek sahipleri her yıl vergi veriyor
Almanya’da köpek sahipleri her yıl vergi veriyor
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