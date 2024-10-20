Roma’nın ünlü eserine “ayakbastı” parası yolda

İtalya son yıllarda giderek artan turist yoğunluğuyla baş etmeye çalışıyor. Turistlerin uğrak noktası olan tarihi kenti Venedik'te belediye şehre girişler için 5 euroluk bir "ayakbastı" ücreti almaya karar vermiş, milyonlarca euro gelir elde etmişti. Aynı karar şimdi başkent Roma için de gündemde. Peki bu fikre İtalyanlar ve Roma'ya gelen turistler nasıl bakıyor? Detaylar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel haberinde...

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