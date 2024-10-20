20 Ekim 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Roma’nın ünlü eserine “ayakbastı” parası yolda
İtalya son yıllarda giderek artan turist yoğunluğuyla baş etmeye çalışıyor. Turistlerin uğrak noktası olan tarihi kenti Venedik'te belediye şehre girişler için 5 euroluk bir "ayakbastı" ücreti almaya karar vermiş, milyonlarca euro gelir elde etmişti. Aynı karar şimdi başkent Roma için de gündemde. Peki bu fikre İtalyanlar ve Roma'ya gelen turistler nasıl bakıyor? Detaylar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel haberinde...