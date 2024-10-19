19 Ekim 2024, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri

Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 4 ülkeye yeni büyükelçi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğine, Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliğine Yusuf Burak Rende, Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğine Metin Ergin, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine de İlhan Saygılı atandı.Öte yandan bazı bakanlıklara ve kamu kurumlarına da atamalar gerçekleştirildi. İşte isim isim tam liste...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.10.2024 00:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 01:05
Resmi Gazete’de yayımlandı! Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Dört ülkeye yeni büyükelçi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Dört ülkeye yeni büyükelçi...

Buna göre, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliğine Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende ve Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin'in ataması yapıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine de İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Dört ülkeye yeni büyükelçi...

BAZI BAKANLIKLARDA ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına iş müfettişi Erhan Taylan getirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende, Güney Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin getirildi.

Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine Nergis Sağlık getirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı, yerine Mehmet Fidan atandı.

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer Soylu, Genel Sekreterliğine ise Mustafa Süleyman Beşli getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Dört ülkeye yeni büyükelçi...

Sırbistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan SAYGILI atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, ekli (I) sayılı listede yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşları üst kademe kamu yöneticileri görevden alınmış ve ekli (II) sayılı listede yer alan üst kademe kamu yöneticiliklerine hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Dört ülkeye yeni büyükelçi...

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri: Murat DEMİR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı: Selçuk ADVAN

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mithat AYDIN

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Devran ÜNLÜ