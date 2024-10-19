19 Ekim 2024, Cumartesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 4 ülkeye yeni büyükelçi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğine, Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliğine Yusuf Burak Rende, Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğine Metin Ergin, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine de İlhan Saygılı atandı.Öte yandan bazı bakanlıklara ve kamu kurumlarına da atamalar gerçekleştirildi. İşte isim isim tam liste...
Giriş Tarihi: 19.10.2024 00:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 01:05