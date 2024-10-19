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Beyrut bombardıman altında

Beyrut bombardıman altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 19:23
Beyrut yine İsrail bombardımanı altında. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt savaş hattından son gelişmeleri aktardı.
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Beyrut bombardıman altında
Beyrut bombardıman altında
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