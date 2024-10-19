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ABD Başkanı Biden: İran’ın ne zaman vurulacağını biliyorum

ABD Başkanı Biden: İran’ın ne zaman vurulacağını biliyorum

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 09:00
Orta Doğu İsrail’in İran’a saldırı planı nedeniyle gergin bekleyiş sürerken ABD Başkanı Biden’dan flaş bir açıklama geldi. Biden, “İsrail İran ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum ama söyleyemem.” dedi.
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