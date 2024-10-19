ABD Başkanı Biden: İran’ın ne zaman vurulacağını biliyorum

Orta Doğu İsrail’in İran’a saldırı planı nedeniyle gergin bekleyiş sürerken ABD Başkanı Biden’dan flaş bir açıklama geldi. Biden, “İsrail İran ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum ama söyleyemem.” dedi.

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