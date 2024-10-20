Yahya Sinvar’ın kaldığı yer altı tüneli görüntüleri ortaya çıktı!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas lideri Yahya Sinvar’ın Gazze Şeridi’nde bir tünelde aile üyeleriyle yürüdüğü görüntüleri paylaştı. IDF, görüntülerin İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinde Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bir gün öncesine ait olduğunu iddia etti..

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