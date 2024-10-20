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Yahya Sinvar'ın kaldığı yer altı tüneli görüntüleri ortaya çıktı!

Yahya Sinvar'ın kaldığı yer altı tüneli görüntüleri ortaya çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 00:47
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas lideri Yahya Sinvar’ın Gazze Şeridi’nde bir tünelde aile üyeleriyle yürüdüğü görüntüleri paylaştı. IDF, görüntülerin İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinde Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bir gün öncesine ait olduğunu iddia etti..
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