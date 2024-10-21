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ABD başkan adayı Donald Trump hamburgercide çalıştı

ABD başkan adayı Donald Trump hamburgercide çalıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 10:46
Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı.
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Trump hamburgercide çalıştı
Trump hamburgercide çalıştı
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