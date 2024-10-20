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İsrail Katliama devam ediyor!

İsrail Katliama devam ediyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 03:01
İsrail önce Beyrut'a daha sonra da Gazze saldırı düzenledi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Niyazi Kurt savaş hattından son gelişmeleri aktardı.
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