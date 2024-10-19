19 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
İsrail, Sinvar suikastının görüntülerini paylaştı!

İsrail, Sinvar suikastının görüntülerini paylaştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2024 21:56
İsrail ordusuzu Hamas lideri Yahya Sinvar’ın tank atışı ile vurulduğu görüntüleri paylaştı. İlk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. A Haber canlı yayınında uzman isimler tankın çok yakın atış yaptığını ifade ederken İsrail askerlerinin risk almadan zayiat vermeden atış yaptıklarını belirttiler.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail, Sinvar suikastının görüntülerini paylaştı!
İsrail, Sinvar suikastının görüntülerini paylaştı!
Beyrut bombardıman altında
Beyrut bombardıman altında
Yunanistan’da İsrail’e silah sevkiyatına engel!
Yunanistan’da İsrail’e silah sevkiyatına engel!
Sinvar yası! Direnişe devam mesajı
Sinvar yası! Direnişe devam mesajı
İran’ın ne zaman vurulacağını biliyorum
"İran’ın ne zaman vurulacağını biliyorum"
İşte Sinvar suikastının görüntüleri!
İşte Sinvar suikastının görüntüleri!
A Haber Lübnan’daki türkmenlere mikrofon uzattı!
A Haber Lübnan'daki türkmenlere mikrofon uzattı!
Bakan Fidan, Ermenistan mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan, Ermenistan mevkidaşı ile görüştü!
İsrail’e karşı yeni aşamaya geçtik, tansiyon yükselecek!
İsrail'e karşı yeni aşamaya geçtik, tansiyon yükselecek!
Biden’dan Almanya’ya veda ziyareti!
Biden'dan Almanya'ya veda ziyareti!
İran’dan İsrail’e Sinvar resti!
İran’dan İsrail’e Sinvar resti!
Hagari: İşimiz daha bitmedi
Hagari: “İşimiz daha bitmedi”
Daha Fazla Video Göster