İsrail, Sinvar suikastının görüntülerini paylaştı!

İsrail ordusuzu Hamas lideri Yahya Sinvar’ın tank atışı ile vurulduğu görüntüleri paylaştı. İlk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. A Haber canlı yayınında uzman isimler tankın çok yakın atış yaptığını ifade ederken İsrail askerlerinin risk almadan zayiat vermeden atış yaptıklarını belirttiler.

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